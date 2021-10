Horner kritisch op motorregels: "Uiteindelijk gebruikt iedereen er toch vier"

Bijna bij elke Grand Prix krijgt er wel een coureur een gridstraf door een motorwissel. Als een coureur teveel motoren gebruikt betekent dat immers een straf. Langzamerhand beginnen teams in te calculeren dat het erbij hoort. Maar Red Bull-teambaas Christian Horner is er nog steeds geen fan van.

De teams beginnen de motorstraffen steeds meer tactisch toe te passen. Op die manier spelen ze dan ook een belangrijke rol in de strijd om het wereldkampioenschap. Max Verstappen pakte zijn straf in Rusland er reed alsnog naar het podium. Zijn rivaal Lewis Hamilton kreeg een nieuwe motor in Turkije en pakte daar dus zijn straf.

Horner heeft het wel gehad met de motorregelgeving. Tegenover Formel1.de spreekt hij zich uit: "Ik begrijp dat niet. Ik ben nooit fan geweest van twee of drie motoren in één seizoen gebruiken. Uiteindelijk gebruikt iedereen er toch vier. Daar moeten we rekening mee houden voor in de toekomst."