Ecclestone geniet weer van de Formule 1: "Ik kijk weer naar alle trainingen en races"

Bernie Ecclestone was jarenlang de grote meneer van de Formule 1. Sinds de overname door Liberty Media is hij echter minder betrokken bij de sport. De afgelopen jaren vond hij het ook minder leuk geworden, het was te voorspelbaar. Maar nu is alles anders en zit de Brit weer gespannen voor de buis.

De titelstrijd is dit jaar zeer intens. Max Verstappen en Lewis Hamilton bestrijden elkaar met het mes tussen de tanden. Momenteel gaat Max Verstappen aan de leiding van het kampioenschap maar Hamilton heeft slechts enkele punten minder dan de Red Bull-coureur.

Spannend

Ecclestone geniet met volle teugen van het onvoorspelbare duel. Tegenover Reuters spreekt hij zich uit: "Het was altijd Lewis die de pole pakte en daarna van start tot finish aan kop reed. Dat vond niemand spannend. Nu kijk ik juist weer graag naar alle trainingen en natuurlijk ook naar alle races."

Roulette

De oude Brit durft dan ook niet te voorspellen wie er met de titel vandoor gaat. Ecclestone: "Als je mij nu vertelt dat ik mijn huis moet inzetten op wie er wereldkampioen gaat worden, dan zou ik waarschijnlijk roulette gaan spelen. Dit omdat het echt nog alle kanten op kan gaan."