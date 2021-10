Amerikaanse Grand Prix verbreekt record

De Amerikaanse Grand Prix was een groot feest. De tribunes rondom het Circuit of the Americas zaten propvol en alles leek weer als vanouds. Na de race stroomde het rechte stuk zelfs weer vol fans, iets wat door de coronacrisis al tijden niet meer is voorgekomen. Er werd dan ook een prestigieus record gebroken.

De Grand Prix van Amerika van afgelopen weekend is namelijk het raceweekend met de meeste bezoekers ooit. Verspreid over het gehele weekend hebben 400.000 fans het circuit bezocht. Geen enkel ander Grand Prix weekend in de geschiedenis van de sport kende zoveel bezoekers.

Het record stond tot vorige week op naam van de Britse Grand Prix van 2019, hier kwamen 351.000 mensen op af. Over twee weken staat de Mexicaanse Grand Prix op de planner, ook dat is traditioneel gezien een trekpleister voor Formule 1-fans. In 2019 trok dat Grand Prix weekend 345.000 fans, ook geen misselijk aantal.