Brundle reageert op VIP-aanvaring: "Ze kunnen misschien iets van respect tonen"

Martin Brundle werd dit weekend pijnlijk aan de kant geschoven door de entourage van rapster Megan Thee Stallion. Brundle was bezig met zijn grid walk voor Sky Sports en wilde de Amerikaanse een vraagje stellen. De bodyguards waren er niet van gediend en Formule 1-fans zijn kritisch op het gedrag van de artiest.

Tijdens dezelfde grid walk werd Brundle ook nog eens genegeerd door tennis-kampioen Serena Williams. Het komt wel vaker voor dat sterren geen idee hebben wie de Brit is en hem vaak bozig aan de kant schuiven. Brundle is echter gewoon met zijn werk bezig en probeert een miljoenenpubliek een beeld te geven van de situatie op de grid vlak voor een race.

Brundle reageert op Twitter op het ongemakkelijke moment. Hij is nogal duidelijk in zijn bericht: "Ik heb de druk op de grid eerder gevoeld. Die lag bij mensen genaamd Senna, Prost, Schumacher, Mansell en Piquet. Bodyguards die de grid voor het eerst bezoeken storen me niet, iedereen moet immers zijn werk doen. Maar ze kunnen misschien iets van respect en manieren tonen tegenover ons."