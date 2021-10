Ricciardo kan wel lachen om opmerking Sainz: "Soms is vies zijn goed"

Daniel Ricciardo en Carlos Sainz zorgden in de openingsfase van de Amerikaanse Grand Prix voor vuurwerk. De twee wisselden drie keer van positie en Sainz was niet bepaald tevreden met de acties van zijn Australische collega. Hij riep over de boordradio dat Ricciardo een 'dirty move' maakte. De McLaren-coureur is zich echter van geen kwaad bewust.

Het bleef niet bij het gevecht in de openingsfase. Verderop in de race kwamen ze elkaar weer tegen en weer kwam Ricciardo als winnaar uit de bus. Sainz kwam niet geheel ongeschonden uit de strijd en reed daarna rond met een beschadigde voorvleugel.

Leuk

Ricciardo finishte als vijfde en kijkt met een lach terug op het duel. In gesprek met Motorsport.com blikt hij terug: "Sainz plaatste een goede aanval later in de race. We reden zij aan zij en we raakten elkaars wielen. Dus het was er leuk maar ook belangrijk om de positie kosten wat het kost te behouden."

Vies

De McLaren-coureur ligt dan ook geen enkel moment wakker van het feit dat Sainz hem beschuldigde van een vieze actie. Ricciardo: "Dat is cool. Ik ben blij om vies te zijn. Ik ben een aardige gast dus soms is vies zijn helemaal goed."