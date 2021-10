Video: Vettel heeft een opvallende oproep aan de fans

Dat Sebastian Vettel zich steeds vaker inzet voor een goed milieu is inmiddels wel duidelijk. Ook in Austin deed de Duitser weer een duid in het zakje met een oproep aan de vele fans op de tribunes. Bij de drivers parade voorafgaand de race ging hij niet in op de vraag om even wat in het Duits te zeggen maar deed hij iets significant anders.

Vettel richtte zich direct tot het juichende publiek: "Het is mij opgevallen dat iedereen het naar zijn zin heeft vandaag. Maar ruim alsjeblieft je afval op!" Zelf kende Vettel een race die hij niet bij het afval hoeft te zetten, hij reed vanuit het achterveld naar de tiende plaats.