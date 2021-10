Bottas klaar met motorwissels: "Hoop dat dit de laatste penalty was"

Het begint langzamerhand normaal te worden dat Valtteri Bottas een gridstraf krijgt voor het wisselen van motoronderdelen. In Austin wisselde hij van ICE en kreeg hij voor de derde keer in vier races een gridpenalty. het resulteerde in weer een lastige race met een zesde plaats als eindresultaat.

Het constant wisselen van motor komt bij de Mercedes-coureur inmiddels ook zijn neus uit. Na afloop sprak hij zijn diepste wens uit in gesprek met Sky Sports: "Ik hoop echt dat het de laatste penalty pas. Dit was de derde keer in vier races en ik hoop het echt. De auto voelde wel goed vandaag, het was echt een goed gevoel in de schone lucht."

Verder was het geen bijzondere middag voor Bottas. Hij beaamd dat: "Ik zou zeggen dat het ongeveer ging zoals we hadden verwacht. Ik wist dat het altijd lastig is met deze temperaturen en het volgen van auto's. Wanneer je de motorstraf accepteert weet je dat je achter auto's terecht komt die langzamer zijn maar niet veel langzamer. Daardoor is het niet makkelijk om in te halen. We hadden ook geen hulp van safety cars."