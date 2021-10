Sainz enige soft-starter in top 8: "Kijken hoe we de strategie het beste kunnen uitvoeren"

De Ferrari's verbaasden gisteren vooral zichzelf. De Italiaanse renstal had niet verwacht dat ze de McLarens konden verslaan. Het lukten ze toch, Leclerc was vijfde en vlak achter hem kwalificeerde Carlos Sainz zich als zesde. Beide heren schuiven een plekje door na de gridstraf van Bottas.

Sainz was na afloop dan ook een blij man. De Spanjaard kijkt op de site van de Formule 1 terug op zijn zaterdag: "Over het algemeen is het een goed resultaat en ik voelde mij zelf verzekerd. De twee rondjes in Q3 waren heel consequent en best sterk, daar ben ik blij mee. Het enige nadeel is dat ik de enige in de top 8 ben die op de softs start."

Sainz moet er mee leven. Hij heeft er vertrouwen in dat zijn team een plannetje bedenkt: "We gaan er naar kijken. Maar nu is het belangrijk dat we kijken hoe we mijn strategie het beste kunnen uitvoeren. We hadden goede pace, de auto voelt goed en we weten dat we agressief moeten zijn. Laten we kijken hoe de dag van morgen in elkaar steekt."