Video: Ricciardo rijdt met weddenschap winnende NASCAR

Het was in Austin eindelijk zover voor Daniel Ricciardo. De Australiër mocht in de NASCAR van zijn grote idool Dale Earhardt. De wagen is immers eigendom van zijn baas Zak Brown en die hield zich keurig aan de weddenschap. De glimlach op Ricciardo's gezicht werd alleen maar groter.

We've all got our dream cars, and this is @danielricciardo's! 🥰



His prize for his first podium for McLarenF1?ref_src=twsrc%5Etfw">@McLarenF1 was a drive in his hero Dale Earnhardt's iconic 1984 Chevrolet, which is now owned by Zak Brown#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/BT6Wm4XLqt