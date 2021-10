Brown trots op uitverkiezing: "Heel erg vleiend"

De fan survey van de Formule 1 heeft enkele verrassende resultaten opgeleverd. Zo werd Max Verstappen verkozen tot de populairste coureur van het zooitje en Lando Norris was de populairste bij de jeugd. Zijn team McLaren werd verkozen tot het populairste team van het grid. De oranje equipe is daar vanzelfsprekend heel trots op.

McLaren-kopstuk Zak Brown was dan ook zeer in zijn nopjes met de uitverkiezing. Op de teambazen persconferentie werd de Amerikaan er naar gevraagd: “Het was heel erg vleiend. Vooral als je kijkt van waar wij de afgelopen vijf jaar vandaan zijn gekomen dus als je kijkt hoe populair we zijn geworden is dat heel mooi. Ik denk dat onze coureurs uitstekend werk hebben verricht en heel erg hebben bijgedragen aan onze populariteit.”

Brown weet dat McLaren meer is dan alleen de twee coureurs. Hij geeft het team dan ook een groot compliment: “Alle mannen en vrouwen bij McLaren hebben zo hard gewerkt dus het is heel erg vleiend. We proberen een mooie show neer te zetten voor onze fans en sponsors en dan is het leuk om het positieve antwoord te zien van alle fans op de wereld.”