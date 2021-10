Horner verklaart middelvinger-incident: "Lewis besloot de sprong te wagen"

Het Grand Prix weekend is nog maar net begonnen en Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben het al met elkaar aan de stok. In de tweede vrije training kwamen ze elkaar wat robuust tegen en Verstappen gaf zijn Britse collega het universele gebaar van vriendelijkheid.

Aan het begin van de tweede vrije training in Austin wilden zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton vaart gaan maken. Aangekomen in de eerste bocht hielden ze allebei niet bepaald in. Alsof ze al aan het racen waren gingen ze het gevecht aan. De Nederlandse Red Bull-man was niet blij en gaf Hamilton de middelvinger.

Red Bull-teambaas Christian Horner reageert bij Sky Sports op het voorval: "Ze stonden in de rij voor een snelle ronde en Lewis besloot de sprong te wagen. Ze hebben een ongeschreven regel dat ze hun bocht houden maar Max wilde laten zien dat hij de eerste in de rij was. Dus het was gewoon één van die dingetjes."