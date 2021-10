Wolff erkent motorproblemen: "We begrijpen het nog niet volledig, zijn wel dichterbij een oplossing"

De motoren bezorgen Mercedes ook in Austin weer kopzorgen. Valtteri Bottas moet weer van ICE wisselen en krijgt een vijf plaatsen gridstraf. Teambaas Toto Wolff is er dan ook alles behalve gerust op. Het is namelijk de grootste nachtmerrie voor Mercedes als de motor van titelstrijder Hamilton iets overkomt.

Op de teambazen persconferentie op vrijdag ging Wolff in op de motorproblematiek. Hij erkent dat er een probleem is: "Wij zijn bij Bottas volgens mij als al aan motor nummer zes toe. We begrijpen de problemen nog niet volledig maar we zijn wel dichter bij een oplossing gekomen."

Geheim

De Oostenrijkse teambaas wil niet zeggen wat er precies aan de hand is: "Ik kan je natuurlijk niet vertellen wat het is. Natuurlijk is het een zorg. Denk aan Monza waar Valtteri achteraan moest starten. Het is eigenlijk ook gewoon een kwestie van balanceren met de performance waarvoor we pushen."

Hamilton

Het is nog niet duidelijk of Hamilton ook nog een motorstrafje krijgt in de resterende races. Wolff geeft niets prijs: "Geen idee, maar natuurlijk is die kans er. Het is lastig inschatten: neem je uit voorzorg een motorwissel en een gridstraf of wil je doorgaan met als risico dat je uitvalt."