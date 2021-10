Charles Leclerc na Verstappen's kritiek: "F1 wordt groter in VS dankzij Netflix"

Charles Leclerc merkt duidelijk dat de populariteit van de Formule 1 toeneemt in de Verenigde Staten. Volgens de Ferrari-coureur is dat te danken aan de Netflix-serie Drive To Survive.

Donderdag vertelde Max Verstappen dat hij de show boycot, want dan kunnen de makers van de serie ook geen 'verzonnen' verhalen kunnen uitzenden over hem, zo redeneert de Nederlander. Volgens Verstappen zuigen de makers van de serie de verhaallijnen eerder uit hun dikke duim dan dat ze gebaseerd zijn op waarheden. De show zou niet op de werkelijkheid gestoeld zijn, vertelde de Red Bull Racing-coureur donderdag in Austin.

Charles Leclerc heeft het donderdagmiddag terloops even over de Netflix-serie. Als de Monegask wordt gevraagd naar zijn mening over de mogelijke komst van een derde F1-race in de VS, antwoordt hij: "Ik zou het geweldig vinden om een derde Grand Prix te hebben in de VS."

"Formule 1 wordt hier steeds populairder de laatste jaren dankzij het Netflix-seizoen. Dat kan ik duidelijk voelen en zien", stelt de Ferrari-coureur.

Lewis Hamilton vertelde tijdens de persconferentie dat hij graag in de Verenigde Staten komt. Een derde Grand Prix op Amerikaans grondgebied zou volgens Hamilton wel gepast zijn gezien de grootsheid van de VS. Ook vertelt Hamilton dat hij een Grand Prix in Zuid-Afrika zou toejuichen.

Leclerc is het daarmee wel eens. "Ik houd van dit grote land, het is geweldig om hier te zijn en ik zou dan ook blij zijn als er een derde race komt. Ik ben het ook met Lewis eens dat het in het algemeen goed zou zijn als er ook in Afrika een race zou komen. Het zou geweldig zijn om daar te racen."