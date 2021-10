'Sydney wil Melbourne vervangen als organisator Australische Grand Prix'

Dat de Formule 1 graag naar nieuwe locaties trekt is wel duidelijk. Maar nu blijkt dat er zich een nieuwe kaper op de Australische kust heeft gemeld. Het heeft er namelijk alle schijn van dat Sydney de Australische Grand Prix van Melbourne wil afsnoepen. Dit willen ze doen met een bijzonder circuit.

De lokale tv-zender Seven Network meldt dat het bestuur van de regio New South Wales een plan heeft bedacht om de race naar Sydney te halen. Het idee is om een 'Monaco-achtig' circuit aan te leggen rondom de beroemde haven van de stad. De lokale tv-zender weet te melden dat er gesprekken plaats vinden op hoog niveau.

Coronacrisis

Het regiobestuur ziet de Grand Prix blijkbaar als een perfecte toevoeging voor hun stad. Het regiobestuur zou ook nog eens bereid zijn om tientallen miljoenen in mega evenementen te steken om het herstel na de coronacrisis te versnellen. Een race zou namelijk best wat toeristen naar de stad trekken en dat komt dan goed uit als men zich wil herstellen.

Niets nieuws

Overigens zijn de geruchten over een Grand Prix in Sydney alles behalve nieuw. In 2010 en 2015 waren er ook al geruchten over een race door de straten van Sydney. Mochten ze de Formule 1 zo gek krijgen om daadwerkelijk naar Sydney te komen, dan moeten ze nog wel eventjes wachten. Melbourne heeft namelijk een contract tot 2025.