Wat doet het weer in Austin?

Aankomend weekend lijkt het voor het eerst in tijden weer een beetje lekker weer te gaan worden voor de heren coureurs. De regenbanden kunnen waarschijnlijk wel even in de kast blijven. Het wordt namelijk een snikheet weekend in Austin, Texas. Dat kan nog wel eens voor snellere bandenslijtage gaan zorgen.

Op de vrijdag hoeven de teams en coureurs geen rekening te houden met neerslag tijdens de vrije trainingen. Wel is het belangrijk dat ze genoeg drinken want het wordt flink warm op het Circuit Of The Americas. Het kwik kan oplopen tot wel 34 graden Celsius.

Tijdens de derde vrije training en de kwalificatie is de weersverwachting niet geheel anders dan een dag eerder. Ook op zaterdag lijkt het weer te worden waar het zweet over je rug stroomt. Wel is er een kleine kans op neerslag in de avond maar dan staan de heren coureurs alweer lang en breed in de pitbox.

Op raceday is het weer bloedheet. De neerslagkans is dat weer laag maar toch valt een regenbuitje niet voor de volle honderd te worden uitgesloten. De coureurs zullen moeten anticiperen op de hitte want dat kan zomaar voor meer bandenslijtage gaan zorgen.