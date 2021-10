Formule 1 gaat samenwerken met NBA

De Formule 1 doet er alles aan om aan populariteit te winnen in de Verenigde Staten. Daarom gaat de sport aan de vooravond van de Amerikaanse Grand Prix een samenwerkingsverband aan met de populaire basketbalcompetitie NBA. Er zijn dan ook allerlei projecten bedacht door de twee competities.

De Amerikaanse Grand Prix valt dit jaar samen met het 75-jarige jubileum van de NBA. Om dat te vieren werken de Formule 1 en de NBA samen om elkaars fans te trekken. De Formule 1 komt dezer dagen met een speciale livery voor elk team uit de NBA.

When F1 meets the NBA 🤝



To celebrate our return to the USA and the @NBA season tipping off this week, we decked out our 2022 cars in some team-inspired liveries! 🤩🏀



Which one is your favourite? More to come this week 👀#USGP 🇺🇸 #F1 #NBA #NBA75 pic.twitter.com/98Wddfcaq1