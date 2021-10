Tsunoda voor het eerst in zijn leven naar Amerika: "Ik heb zoveel zin in deze trip"

Yuki Tsunoda behoort tot het groepje coureurs dat nog nooit een rondje heeft gereden op het Circuit of the Americas (COTA). Aangezien dat circuit aankomend weekend op de roller staat zal het jonge AlphaTauri talent moeten bijleren. Dat neemt niet weg dat hij toch wel uitkijkt naar de race.

Tsunoda heeft zich zo goed en kwaad mogelijk voorbereid op de Amerikaanse Grand Prix. In een persbericht doet hij zijn woordje: "Nu Istanboel heb ik geruime tijd doorgebracht in de simulator en heb ik op COTA gereden. Het ziet eruit als een interessant circuit met veel verschillende bochten en die steile klim naar de eerste blinde bocht. De eerste sector is net een achtbaan!"

De Japanner zal ook voor het eerst in zijn leven voet op Amerikaanse grond zetten. Hij kijkt er reikhalzend naar uit: "Het is ook mijn eerste trip naar de Verenigde Staten en daar kijk in naar uit. Amerika stond altijd al op mijn lijstje van landen die ik wil bezoeken. Ik heb zoveel zin in deze trip."