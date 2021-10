Ricciardo kijkt likkebaardend naar Orange Army: "Hij mag mij er wel een paar geven"

Jarenlang vormde Max Verstappen een bloedsnel komisch duo met Daniel Ricciardo. Ook na zijn vertrek bij Red Bull bleef Ricciardo bevriend met Verstappen en onverminderd populair bij de Nederlandse fans. Hij is dan ook een beetje jaloers met een knipoog.

In gesprek met TKART gaat de Australische McLaren-piloot in op wat hij wel van een andere coureur zou willen hebben. De goedlachse honey badger heeft zijn antwoord paraat: "Ik wil wel wat van die fans, hij heeft een enorme fanbase die zich verspreid over de hele wereld. Hij mag mij daar wel een paar van geven. De Nederlandse fans zijn echt heel gaaf, dat zijn eigenlijk alle fans van onze sport wel."

Van regerend wereldkampioen Lewis Hamilton wil hij ook wel het een en ander hebben, al is het wat materialistischer. Ricciardo: "Lewis zijn geld zou ik ook wel willen. Maar ik vind muziek ook wel heel cool, ook al kan ik geen instrument bespelen. Misschien kan Lewis mij het een en andere leren. Ik weet alleen niet hoe goed hij is."