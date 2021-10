Wolff weet wat de titelstrijd gaat beslissen: "Uitvalbeurten gaan groot verschil maken"

Het is lang geleden dat de titelstrijd in de Formule 1 zo close en spannend was als dit jaar. Lewis Hamilton en Max Verstappen ontlopen elkaar amper en ook hun teams Mercedes en Red Bull zijn aan elkaar gewaagd. Ze zijn zo aan elkaar gewaagd dat ze elkaar nog wel eens tegenkomen op de baan, in een negatieve manier.

In Silverstone kwam het voor het eerst tot een echte clash tussen Verstappen en Hamilton. Al in de eerste ronde nam Hamilton veel risico en tikte hij de Nederlander aan. Verstappen crashte heftig en viel voor de tweede keer uit na zijn klapband in Bakoe. Op Monza raakten ze elkaar weer wat resulteerde in een gezamenlijke uitvalbeurt, dat kost punten.

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat hier het addertje onder het gras ligt in de titelstrijd. In gesprek met Motorsport.com kijkt hij terug: “Het gaat tot het einde heel krap blijven. Uitvalbeurten gaan een groot verschil maken en dat was ook een overweging om een gridstraf te pakken. Niet schommelingen van drie, vier of vijf punten.”