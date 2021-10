Honda-topman rekent op resultaat: "Willen met Max op kop naar Mexico en Brazilië"

Nog zes races en dan zit Honda's taak als motorleverancier voor Red Bull erop. De Japanse motorleverancier kan de sport verlaten met een wereldtitel op zak aangezien zowel Max Verstappen als Red Bull nog in de race zijn voor het wereldkampioenschap.

Honda-bons Masashi Yamamoto heeft in ieder geval zin in de aankomende races. Hij spreekt zich uit tegenover het Japanse AS-web: "Er zijn nog steeds zes races te gaan met als eerste Amerika. We willen met Max aan kop naar Mexico en Brazilië gaan. Dan krijg je Qatar, Saoedi-Arabië en Abu Dhabi. In Abu Dhabi willen we een ontwikkeling hebben doorgemaakt waardoor we weer de snelste zijn."

In Brazilië en Mexico lijkt Red Bull op voorhand al de favoriet te zijn. Ook voor Abu Dhabi heeft Yamamoto goede hoop: "We hadden daar pole vorig jaar. Ik weet het nog niet bij Saoedi-Arabië en Qatar. In Mexico, Brazilië en Abu Dhabi kunnen we goede races rijden en hopelijk bezorgt ons dat goede resultaten."