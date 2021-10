Hamilton is meer dan coureur: "Gaat mij vooral om helpen van mensen en impact maken"

Ook dit jaar wist Lewis Hamilton zijn naam als recordbreker weer te bevestigen. De Brit heeft een ongekende erelijst en zal nog vele jaren worden herinnerd als één van de beste coureurs die ooit op de planeet heeft rond gelopen. Toch wil Hamilton zelf liever om iets anders worden onthouden.

De zevenvoudig wereldkampioen werd in Sotsji de eerste coureur die honderd races won. Het is een ongekende mijlpaal waarvan men lang dacht dat het onmogelijk was om het te bereiken. Naast de baan zat hij ook niet stil, hij richtte de Hamilton Commission op en zette hij de stichting Mission 44 op. Beide om op te komen voor gelijke rechten.

Impact

In gesprek met de BBC is Hamilton dan ook duidelijk over hoe hij wil dan men hem zal onthouden. Hij spreekt zich uit: "Ik wil niet alleen als coureur worden herinnerd, dat heb ik nooit gewild. Het is prima dat mensen mij herinneren als goede coureur maar het gaat mij vooral om het helpen van mensen en een impact maken."

Mensen bijeenbrengen

Met zijn Hamilton Commission wil de Mercedes-coureur de ongelijkheid in de racewereld aanpakken. Het is belangrijk voor hem: "Ik ben deze commissie begonnen om te kijken wat de barrières zijn zodat we die kunnen doorbreken. We kunnen mensen bijeenbrengen en de grenzen opzoeken zodat de sport eruit komt te zien als de echte wereld. De zwarte gemeenschap gaat mij aan het hart want dat is natuurlijk ook mijn achtergrond."