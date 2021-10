Bottas steeds beter na nieuwe contract: "Voelde me na Monza heel erg relaxed"

De prestaties van Valtteri Bottas zitten in de lift. De Fin was de snelste in de sprintkwalificatie in Monza en won in Turkije voor het eerst in lange tijd weer een Grand Prix. Het lijkt erop dat alles ,sinds de aankondiging van zijn transfer naar Alfa Romeo voor volgend jaar, steeds beter verloopt voor Mercedes-man.

Het nieuws van zijn nieuwe meerderjarige contract heeft misschien voor rust in zijn hoofd gezorgd. In gesprek met Autosport spreekt Bottas zich uit: "Nou, ik heb altijd het vertrouwen gehad. Maar het is fijn om te winnen en het herinnert mij eraan dat ik kan winnen. Het heeft eventjes geduurd."

Relaxed

Toch heeft zijn nieuwe contract hem rust gegeven: "Om eerlijk te zijn, na Monza voelde ik mij heel erg relaxed onder alle omstandigheden en kon ik mij gewoon focussen op rijden. Dat heeft zeker weten geholpen." De resultaten liegen er ook niet om. Hij reed een goede inhaalrace op Monza, won daar de sprint en won de race in Turkije.

Meetings

Hij vertrekt dan wel bij Mercedes na dit jaar, dat betekent niet dat ze hem dingen onthouden: "Ik ben bij elke meeting waar ik ook de afgelopen vijf jaar bij hem geweest. Als er andere meetings zijn weet ik daar niets vanaf. Dus alles is normaal voor mij!"