Button wel fan van sprintkwalificatie: "Ik hou ervan!"

Het nieuwe sprintkwalificatie-format kan nog niet bepaald op veel fans rekenen. Prominenten uit de sport zijn nog niet geheel overtuigd van het proefballontje. Vooral Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet het nut er niet van in. Toch is er iemand die er dol op is: Jenson Button.

De wereldkampioen van 2009 geniet met volle teugen van het nieuwe format. Bij Sky Sports spreekt hij zich uit: "Ik weet dat een aantal mensen dachten dat het vreemd was om de sprintraces te doen maar ik hou ervan. Ik denk dat het een soort mix is voor de coureurs. Maar ook voor de engineers en de jongens die over de strategieën gaan."

Button ziet dat het voor meer spanning zorgt: "Het is een ander weekend wanneer je een sprintrace op zaterdag hebt. Ik vind het leuk. Ik hou van kwalificeren op vrijdag omdat het betekent dat de jongens minder voorbereidingstijd hebben. Ze hebben één uur in plaats van de normale drie uur."