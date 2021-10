Video: Hamilton ergert zich aan pieptoon, engineer wil wel een liedje zingen

Lewis Hamilton rijdt al weer heel wat jaartjes voor Mercedes. Blijkbaar is er toch nog iets aan het team waar hij zich enorm aan ergert. Uit een nogal opmerkelijke boordradio van vlak voor de Turkse Grand Prix blijkt dat de Brit zich kapot ergert aan een piep.

📻 Bono: "I could sing to you if you want..." 😃#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/QqVMeysabj