Arnoux geniet van titelduel: "Ze haten elkaar"

De huidige titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton is er eentje waar men het nog lang over zal hebben. De twee kemphanen geven elkaar amper ruimte en strijden voor elke centimeter. Veel kenners genieten dan ook met volle teugen van het epische duel tussen de twee sterke coureurs.

Ook de Franse oud-coureur René Arnoux zit elke race weer op het puntje van zijn fauteuil. In gesprek met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport is hij lyrisch: “Door Verstappen en Hamilton hebben we eindelijk weer lol. Ik denk dat de strijd doorgaat tot de laatste races en ik hoop dat het wordt beslist op een paar puntjes. Ik hoop ook dat Max wint voor de verandering. Maar ik denk dat Lewis wint want Mercedes weet hoe ze moeten handelen in moeilijke situaties.”

Haat

Arnoux geniet niet alleen van de felle strijd maar ook de opspelende emoties bij de twee uitmuntende rivalen. De Fransman spreekt zich uit: “Lewis en Max weten dat ze bij de start voor de ander moeten rijden. En ze haten elkaar. Competitieve haat op de baan, daarnaast waarschijnlijk niet. Het is zo dat de titel te belangrijk is voor hen twee. Voor Lewis betekent het geschiedenis schrijven en Max kan deze kans niet verprutsen.”