'Zes sprintkwalificaties in 2022'

Dit jaar besloot de Formule 1 te experimenteren met het nieuwe sprintkwalificatie-format. Dit jaar zijn er drie sprints waarvan er nog eentje op de planner staat. Aankomend seizoen zullen er meer sprintkwalificaties zijn maar het zijn er niet extreem veel.

Volgens Racefans heeft de F1 Commission besloten dat er ook in 2022 sprints zullen zijn. Volgens het medium zijn er aankomend seizoen dubbel zoveel sprintkwalificaties als dit jaar. Dat betekent dat er bij 6 van de 23 races een sprint zal worden gehouden.

Waar die zullen plaatsvinden is nog niet duidelijk. Wel gaf de sport eerder aan de sprints worden gehouden op circuits die al wat langer op de kalender staan. Dit jaar werd er namelijk al met het format gewerkt op Silverstone en Monza. De laatste sprint van dit jaar is in Sao Paulo. Het plan moet eerst nog eventjes langs het World Motor Sport Council op vrijdag.