Werkzaamheden op COTA na klachten over hobbels

Volgende week trekt het Formule 1-circus eindelijk weer naar de Verenigde Staten voor de Amerikaanse Grand Prix. De komst is niet onbesproken, er is namelijk veel kritiek op het Circuit of the Americas (COTA) in Austin. Toen de MotoGP er enkele weken geleden zijn rondjes reed klaagden veel coureurs over de staat van de baan.

Het circuit zo namelijk veels te hobbelig zijn. Het is niet alleen iets waar de motorcoureurs hinder aan ondervinden, ook de Formule 1 coureurs zijn bekend met de klachten. Toen de koningsklasse in 2019 op COTA reed viel Sebastian Vettel uit en volgens zijn toenmalige team Ferrari kwam dat toen door de hobbelige baan.

Actie

De organisatie heeft inmiddels begrepen dat er iets moet gaan gebeuren. Er wordt gelijk actie ondernomen. In gesprek met Motorsport.com laat circuitdirecteur Bobby Epstein weten wat er gaat gebeuren: "We gaan het circuit in december en de helft van januari sluiten om de problemen op te lossen."

Werkzaamheden

Volgens Epstein zal niet de gehele baan worden aangepakt. De Amerikaan weet dat het een aardig klusje is: "We hebben vorig jaar voor de MotoGP al wat werkzaamheden uitgevoerd dus ik denk niet dat we het hele circuit onder handen moeten nemen. Het volledige achterste rechte stuk, de uitgang van e pits en de eerste bocht zullen wel gebeuren. Er ligt een hobbel voor bocht 9 en ook bij bocht 18-19. Het is redelijk veel en ik weet wat het gaat kosten."