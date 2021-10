Video: Digitaal rondje Imola

Het is nu mogelijk om ook digitaal Imola te tackelen in de officiële Formule 1-game. De legendarische Italiaanse baan is door gameontwikkelaars Codemasters en EA toegevoegd aan het videospel. De baan is al twee seizoenen onderdeel van de kalender maar nu dus ook van de digitale kalender.

De game heeft een video op Twitter geplaatst van een digitaal rondje over Imola. Het is duidelijk zichtbaar dat er puik werk is geleverd. Als je even niet goed kijkt kan je zomaar denken dat het de realiteit is.