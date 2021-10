Binotto weet waarom pitstop Sainz mislukte: "Ging mis bij handmatig signaal"

Carlos Sainz reed een puike race in Turkije. De Spaanse Ferrari-piloot reed vanaf de laatste startrij naar de achtste plaats en werd verkozen tot 'Driver of the Day'. Toch had het allemaal nog rooskleurig kunnen zijn voor Sainz, zijn pitstop viel immers compleet in het water.

Sainz stond veels te lang stil in de pits en verloor veel kostbare seconden. De fout leek achteraf niet te liggen bij een van de monteurs. Ferrari heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak en weet nu wat er mis ging. Teambaas Mattia Binotto was niet aanwezig in Turkije maar weet wel wat het probleem was.

In gesprek met AS legt de gekrulde teambaas uit wat er mis ging: "De pitstop was klaar in een gewone tijd. Maar het handmatige verkeerslicht dat een signaal moet geven als de manoeuvre klaar is kwam niet door bij het systeem. Het ging mis bij dat handmatige signaal, dat ga we analyseren tot in het kleinste detail. Het was zonde omdat de stop binnen de normale tijd was voltooid."