Masi reageert op MotoGP-kritiek Austin

Over twee weken trekt het Formule 1-circus de grote plas over voor de Amerikaanse Grand Prix in Austin, Texas. De race op het Circuit of the Americas is al controversieel zonder dat er een meter is gereden. Dat komt door klachten van de tweewielige collega's.

Enkele weken geleden reed de MotoGP namelijk op het circuit. De motorcoureurs klaagden echter steen en been over het circuit en dan vooral de hobbelige ondergrond. Dit werpt gelijk vragen op, moet de Formule 1 wel naar een 'onveilige' baan gaan?

Race Director Michael Masi is direct op de zaak gedoken en weet meer. Tegenover de internationale media sprak hij zich uit: "Ik heb dat MotoGP-weekend aan de telefoon gehangen met mijn collega's van de FIM om een idee te krijgen wat er aan de hand was."

Gelukkig heeft Masi een verklaring klaar liggen: "Na de Amerikaanse Grand Prix van 2019 is het grootste gedeelte van het circuit aangepakt maar de delen van de baan die bekritiseerd zijn door de MotoGP-coureurs bevinden zich op een ander deel van de baan."