Horner ziet pijlsnelle zilverpijlen: "Ze hebben stap gezet met topsnelheid"

Valtteri Bottas trok dan wel aan het langste eind in Istanbul, Red Bull Racing was toch de grote winnaar van het weekend. De Oostenrijkse formatie scoorde de tweede en derde plaats en zag Max Verstappen de koppositie terugpakken in de WK-strijd. Toch was teambaas Christian Horner er niet geheel gerust op.

Horner was namelijk iets opgevallen tijdens het weekend. De Mercedessen waren namelijk het hele weekend een stap sneller dan de Red Bulls. De zwarte bolides waren tijdens de trainingen in elke sector veel sneller dan de Honda-witte Red Bulls. Ook reed Valtteri Bottas nogal snel weg bij de concurrentie tijdens de race.

Topsnelheid

Het baart Horner nogal wat zorgen. In gesprek met Motorsport.com spreekt hij zich uit. Bij Red Bull hebben ze namelijk wel wat geprobeerd: "Ze hebben recent een grote stap gezet met de topsnelheid. Eerst konden we ze nog bijhouden als we met minder vleugel reden maar nu komen we niet eens dichterbij."

Betrouwbaarheid

Maar achter elk nadeel schuilt een voordeel. Horner is namelijk op onderzoek uitgegaan en er viel hem nog iets op. Hij deelt zijn bevindingen: "Je ziet bij alle Mercedes-teams dat er betrouwbaarheidsproblemen zijn of ze moeten tenminste iets managen. Dat is nogal ongebruikelijk voor Mercedes."