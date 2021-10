Blije Bottas: "Een van de beste races die ik ooit heb gereden"

In Turkije was het eindelijk weer zover voor Valtteri Bottas, de Fin won voor het eerst sinds Rusland vorig jaar weer een race. Vanzelfsprekend was de vreugde groot en viel ook op hoe dominant hij gister naar de winst reed. Ook Bottas zelf was wel te spreken over zijn prestatie.

Op de officiële website van de Formule 1 kijkt Bottas terug op zijn dag: "Vandaag was waarschijnlijk één van de beste races die ik ooit heb gereden, buiten dat ene slippertje was alles onder controle. De auto was onder alle omstandigheden fantastisch en ik had er alle vertrouwen in. Het is niet makkelijk om een strategie te kiezen onder deze omstandigheden, maar ik ben blij dat alles simpel verliep."

De Mercedes-coureur is zich ervan bewust dat het zeker geen simpele zondagmiddag was. Bottas: "Als er maar één droge lijn is hoeft er maar weinig te gebeuren en je gaat eraf. Je hebt maximale focus nodig de gehele race, dus het voelt als een welverdiende overwinning. Mijn eerste overwinning van het jaar en dat voelt geweldig en ik was blij dat ik het thuis kon brengen. Ik snoepte ook punten van Red Bull af, dus goed voor mij en het team."