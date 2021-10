Bottas neemt wraak op Wolff met dubbele champagne douche

Gister was het eindelijk weer raak voor Valtteri Bottas. De Fin won voor het eerst sinds Rusland vorig jaar weer een Grand Prix. Dat was natuurlijk reden voor een feestje voor de pitbox van het team met alle teamleden. Teambaas Toto Wolff was een beetje baldadig en besloot een fles champagne op zijn mannen leeg te spuiten.

Dat liet Bottas echter niet op zich zitten en hij spoot even zijn fles leeg in het gezicht van zijn teambaas. Toen hij daarna zich omdraaide gaf hij Wolff in een verrassingsaanval nog een keer de volle laag. Lewis Hamilton was op dat moment al weggehold voor de champagne-flessen.