Horner ziet snelle Mercedes: "We moeten daar nog een stap zetten"

Alhoewel Valtteri Bottas de Turkse Grand Prix won was Red Bull de grote winnaar op Istanbul Park. Max Verstappen werd tweede en nam de leiding in het wereldkampioenschap weer over van Lewis Hamilton. Sergio Perez reed een dijk van een race en werd derde.

Red Bull-teambaas Christian Horner was achteraf een vrolijke vent. Voor de camera's van Sky Sports was hij complimenteus over zijn Mexicaanse man Perez: "Hij streed tegen Hamilton op de manier zoals Max dat altijd doet. Je kon zien dat Lewis hem wijd duwde, zelfs bijna in de pitmuur. Perez gaf niet op en daarna was het een dragrace op het rechte stuk."

Het viel Horner wel op dat de concurrent Mercedes steeds sneller is geworden. De Brit spreekt zich uit: "Hun topsnelheid ligt 15 tot 20 kilometer per uur hoger. We moeten daar nog een stap zetten. Er komen circuits aan die ons liggen. Maar Austin is Hamilton territorium dus we moeten ons best doen."