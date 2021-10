Perez laat zien wat hij waard is: "Moest geduldig zijn"

Sergio Perez liet in Turkije eindelijk zien wat hij waard is. De ervaren Mexicaan duelleerde zich naar de derde plek achter teamgenoot Max Verstappen. Perez vocht enkele stevige duels uit met Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Hij bezorgde zijn team een dienst in de strijd om de constructeurstitel.

Na afloop van de spannende wedstrijd verscheen de tevreden Perez voor de microfoon van David Coulthard. Hij sprak zich opgelucht uit: "Het was één van die races waar je geduldig moet zijn. We wisten niet echt hoe het met de banden zou gaan vandaag. Het was heel lastig om te managen."

De Mexicaan vocht enkele stevige duels uit met Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Beid moesten hun meerdere herkennen in de sterk rijdende Perez. Hij kijkt er zelf nuchter naar: "Het was nogal een intense race met Lewis en het vechten met Charles. De start was goed en daarna werd het echt op de banden letten. Het was lastig omdat ze sleten en sleten."