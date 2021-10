Leclerc rustig na goede kwalificatie: "Nieuwe PU geen game changer, brengt ons wel in goede positie"

Het nieuwe hybridesysteem lijkt Charles Leclerc vleugels te geven. De Ferrari-coureur kwalificeerde zich als vierde en mag door de motorstraf van Lewis Hamilton als derde van start gaan. Toch stond de Monegask achteraf nog met beide rode schoenen op de grond.

Leclerc verscheen achteraf voor de camera's van de internationale media. Hij was in ieder geval blij met de veranderende weersomstandigheden: "Toen de baan een stapje beter werd reden we naar een derde plaats, dat is top. De nieuwe PU is geen game changer maar het brengt ons in een goede positie."

De nieuwe motor zal volgens Leclerc niet voor nieuwe victories gaan zorgen, maar wel voor succes. "Het zorgt er niet voor dat we ineens races gaan winnen. Maar het is wel een stap in de goede directie, dat is wat we als coureurs willen voelen. Het is goed om te zien dat onze ontwikkeling de juiste kans op gaat."