Max Verstappen denkt na over aanvallen én verdedigen in Turkije

Max Verstappen start de Turkse Grand Prix vanaf de eerste startrij naast Valtteri Bottas, terwijl titelrivaal Lewis Hamilton vanaf de elfde plek naar voren zal willen stormen. Verstappen denkt na over het aanvallen van Bottas en het verdedigen ten opzichte van zijn grote titelrivaal Lewis Hamilton.

Verstappen start zondagmiddag schuin achter de Mercedes van Valtteri Bottas, de vanaf pole mag vertrekken. Verstappen: "Het grootste probleem is dat ik als tweede start aan de binnenkant en daar is weinig grip als het droog is, als het nat is begint daar de regen. Dus ik zal daar waarschijnlijk verliezen en dat zou niet ideaal zijn. Daarnaast missen wij over het algeheel snelheid ten opzichte van hen."

Hamilton erachter houden?

De Limburger vermoedt dat Lewis Hamilton vanaf de elfde plaats snel naar voren zal kunnen doorstoten. Verstappen: "Lewis zal naar voren komen en het zal lastig zijn om hen achter ons te houden vanwege de snelheid die zij hebben getoond in de langere stints. Wij moeten realistisch blijven want ik denk niet dat er veel is dat je kunt forceren of eraan kunt veranderen."

Toch blijft de Red Bull-coureuer strijdvaardig: "Laten we zien hoe moeilijk het is om in te halen, want daarvan hebben wij eigenlijk niet een goede indicatie."