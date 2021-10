Tost duidelijk over uitpuilende kalender: "Dan moet je wegwezen"

De Formule 1-kalender voor 2022 gaat een enorme drukke worden. Een record aantal van 23 races, meerdere triple headers en ook een bak aan sprintkwalificaties. Bij sommige teams maken ze zich zorgen over de belastbaarheid van de werknemers, AlphaTauri-werknemers kunnen echter op minder empathie rekenen.

Op de gebruikelijke teambazen persconferentie was AlphaTauri-teambaas Franz Tost nogal duidelijk. Tost sprak zich uit: "Wij zijn een raceteam. 23 race weekenden, dat is fantastisch. Ik verheug mij erop. Bevalt het je niet? Dat moet je hier wegwezen."

Tost doet verder wel zijn best om zijn mensen te ontlasten. Tost: "Ik probeer mijn mensen tussen de races 3/4 dagen vrij te geven. Bij sommige functies is dat echter onmogelijk omdat ze ook nog moeten testen." Ook over de triple headers maakt hij zich geen enkele zorgen: "Het is in dezelfde tijdzone en de reisafstand valt mee. Rusland-Singapore-Japan is wat lastiger maar het is te doen."