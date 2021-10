Norris merkt verschil: "Vijf of zes seconden sneller dan vorig jaar"

In Rusland was Lando Norris de held van het weekend. De Britse McLaren-coureur veroverde pole position en won de race bijna, een verkeerde gok gooide echter roet in het eten. In Turkije jaagt Norris op revanche, hij is in ieder geval niet ontevreden over zijn vrijdag.

Na afloop van de training verscheen de talentvolle Brit voor de camera van Sky Sports. Hij keek terug op zijn vrijdag: "Een goede dag, een paar kleine foutjes maar daar zijn vrijdagen voor. We hebben wat dingen uitgeprobeerd voor morgen. Niets speciaals vandaag. Vijf of zes seconden sneller dan vorig jaar en dat voelt anders."

Norris was in ieder geval veel sneller dan zijn teamgenoot. Ricciardo behaalde in zowel VT1 als VT2 de top tien niet. Dat terwijl Norris het veel en veel beter deed. In de ochtend wist hij zich naar de zevende stek te rijden en smiddags werd hij zesde.