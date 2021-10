Bottas vol vertrouwen: "Gevoel dat het een sterk weekend kan worden"

Vorig jaar was de baan in Turkije een ware kunstschaatsbaan. Er was amper grip en de heren coureurs hadden het niet naar hun zin. Dit jaar lijkt alles anders, Valtteri Bottas heeft zich in ieder geval kostelijk vermaakt op Instabul Park. Hij werd derd in VT1 en vierde in VT2.

Na afloop was Bottas dan ook een blij man. De Fin wordt geciteerd door Motorsportweek: "Het was veel sneller dan vorig jaar. Ik denk wel meer dan 10 seconden dan in de eerste vrije training vorig jaar. Nu is er echt grip, ik denk dat het een van de banen is met de meeste grip van de kalender. Dus dat maakt het ook leuker."

Bottas ziet het weekend dan ook steeds zonniger in: "We konden de set-up van de auto anders benaderen vergeleken met vorig jaar. Daardoor moesten we reageren en aanpassen tijdens de dag, dus ik heb mij vermaakt. In VT2 was het gevoel heel erg goed, geen grote dingen met de auto. Dus ik heb het gevoel dat dit een sterk weekend voor ons kan worden."