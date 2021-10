Shovlin verwacht geen grotere motorstraf voor Hamilton: "Onwaarschijnlijk"

De kogel is door de kerk: Lewis Hamilton krijgt in Istanboel zijn lang verwachtte motorstraf vanwege het wisselen van zijn ICE. Alhoewel hij hier maar tien plekjes straf voor krijgt geeft het de concurrentie wel hoop om toe te slaan. Toch verwacht men bij Mercedes niet dat ze nog meer gaan wisselen.

Mercedes-man Andrew Shovlin sprak nadat het nieuws naar buiten kwam met het Britse Sky Sports. Voor de camera deed hij zijn zegje: "We simuleren alle races tot het einde van het jaar. Er is balans en een risico voor een betrouwbaarheidsprobleem. Je wilt zeker niet uitvallen tijdens de race en alsnog de penalty krijgen. Dat speelt de performance ook nog meer want de PU verliest ook nog paardenkracht tijdens zijn levensduur."

Tien plaatsen

Het zorgt ervoor dat Hamilton zondag tien plekjes naar achteren moet op de startopstelling. Shovlin legt de overweging uit: "De tien plaatsen straf is is het gedeelte dat het meest bijdraagt aan het betrouwbaarheids element. En voor de performance van de ICE zelf is het beter om tien plaatsen straf te pakken inplaats van achteraan te starten."

Onwaarschijnlijk

Shovlin verwacht niet dat Hamilton bij een belabberd resultaat alsnog meer nieuwe onderdelen krijgt. Dat zou namelijk resulteren in een nog grotere straf. De Mercedes-man wil er echter niets van weten: "Dat is onwaarschijnlijk. Het is nogal veel werk om elementen te veranderen tijdens raceweekenden. We zijn blij met onze tot nu toe gemaakte keuzes en het is waarschijnlijk dat we daarbij blijven."