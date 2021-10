Perez wil zich weer laten zien: "Wil graag dit weekend op het podium eindigen"

Sergio Perez begon veelbelovend aan zijn eerste seizoen bij Red Bull Racing. Maar de afgelopen races kwam de klad er steeds meer en meer in. De ervaren Mexicaan is vastbesloten om in Turkije te laten zien wat hij waard is. Hij stond niet voor niets vorig jaar ook al op het Turkse podium.

Op de gebruikelijke persconferentie op de donderdagmiddag sprak Perez met de internationale media. Hij heeft er in ieder geval weer zin in: "Ik heb heel veel vertrouwen in de auto. Ik denk dat we recent hebben aangetoond dat we zeker wat snelheid hebben."

Perez is dan ook vastbesloten om weer eens op de podiumplaatsen te finishen: "Ik kijk uit naar de laatste zeven races. We doen het goed en we willen dat bewijzen met een goede race en goede resultaten op zondag. Dit omdat ik graag weer op het podium eindigen dit weekend."