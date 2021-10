Sainz krijgt nieuw hybridesysteem, start achteraan

Ook in Turkije ontkomen de heren coureurs niet aan motorstraffen. Deze keer is het de beurt aan Carlos Sainz. De motorstraf voor de Spaanse Ferrai-coureur hing al eventjes in de lucht maar is nu bevestigt door het Italiaanse team zelf. Sainz zal in Istanboel rijden met het nieuwe hybridesysteem.

Bij de vorige Grand Prix in Rusland kreeg teamgenootje Charles Leclerc als eerst Ferrari-coureur de beschikking over het nieuwe hybridesysteem. Toen al was duidelijk dat Sainz snel zou volgen en nu mag hij de nieuwe updates dus ook aan de tand voelen.

Ferrari kwam met een korte verklaring van de motorwissel van Sainz: "Net zoals Leclerc in Sotsji krijgt Sainz aankomend weekend een compleet nieuwe power-unit met daarbij ook het nieuwe hybride systeem. Hij moet daarom ook van achteren starten met als doel om naar voren te rijden en wat punten te scoren."