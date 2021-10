Sainz wil meer succes voor Spanje: "Zou graag Fernando en mijzelf voor de podiums zien vechten"

Met Carlos Sainz en Fernando Alonso rijden er dit jaar twee Spanjaarden mee in de Formule 1. Helaas voor Spanje kunnen beide heren vooralsnog niet meedoen om de overwinningen maar als het aan Sainz ligt komt daar snel verandering in. Aankomend jaar gaan immers de regels op de schop.

Tegenover de Spaanse krant spreekt een nogal chauvinistische Sainz zich uit over de kansen van hem en Alonso: "Ik zou graag mijzelf en Fernando voor de podiums willen zien vechten in plaats van vijfde en zesde plaats. Het is leuker voor alle fans in Spanje. Het zou fantastisch zijn als er een coureur bij Alpine en Ferrari voor de podiums kan vechten. Het zou heel leuk zijn."

Sainz verwacht dat ook bij de nieuwe regels men nog steeds rekening moet houden met de huidige topteams: "Ze zijn nog steeds van een enorm hoog niveau maar Ferrari heeft de benodigde veranderingen gemaakt. Ik zou graag zeggen dat we bovenaan eindigen maar dat moeten we afwachten. We moeten focussen op wat we in handen hebben en we moeten opletten dat we niks verliezen."