Horner over volle kalender: "Als promotor zijn zin krijgt hebben we 35 races"

Aankomend seizoen kent de langste kalender uit de geschiedenis van de Formule 1. Er staan dan namelijk 23 races op de roller en niet iedereen is daar even blij mee. Vooral bij de teams is er veel ontevredenheid, het vraagt namelijk nogal wat van de werknemers.

Ook Red Bull-bons Christian Horner ziet de kalender groeien als kool. De Brit is wel eens vrolijker geweest. Tegenover verschillende internationale media spreekt hij zich uit: "Het is een slopende kalender. Het is zoals bij elke sport. De dorst en de vraag voor Formule 1 is wat het is en we moeten dat altijd proberen te meten en te balanceren. Ik weet zeker dat we 35 races zouden hebben als de promotor zijn zin krijgt."

Volgens Horner is het dan ook belangrijk om een goede balans te vinden. Het is immers de vraag of één crew het hele drukke jaar kan doen. Horner: "Het is slopend en veeleisend. Al helemaal in deze COVID-tijden met een steeds maar veranderende kalender en triple headers. Ook logistiek gezien , met races in Brazilië en het Midden-Oosten. Het is zwaar, heel erg zwaar."