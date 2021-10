Ricciardo mag Monza-beker naast Senna-trofee plaatsen: "Surreëel"

Daniel Ricciardo rijdt sinds dit seizoen voor het historische team van McLaren. Hiermee treed de Australiër in de voetsporen van de legendarische Ayrton Senna. De Braziliaanse legende beleefde immers zijn grootste successen bij McLaren. Dit heeft ervoor gezorgd dat Ricciardo zichzelf eventjes moest knijpen om te kijken of hij niet droomt.

Het is 7 november 1993. De Formule 1 ziet er ietsje anders uit. Alain Prost wordt dat jaar voor het laatst wereldkampioen en rijdt in Adelaide, Australië zijn laatste wedstrijd. Toch wint hij niet, de winst gaat naar Ayrton Senna in zijn McLaren. Het zou later blijken dat het zijn laatste overwinning was. Dit alles werd vanuit het publiek gade geslagen door een jonge Ricciardo.

In Monza won Ricciardo dit jaar voor het team van Mclaren en dat betekende dat hij zijn beker in de prijzenkast van het team mocht plaatsen. Zijn prijs kreeg een plekje naast de beker van Senna's Adelaide winst. Het is een ongelooflijk gevoel voor de Australiër, zo vertelt hij Sky Sports: "Ik heb er eerlijk gezegd nog steeds geen woorden voor, het was surreëel. Ik was bij die race als een kind. Het zien van die trofee alleen al, die hield Senna omhoog bij de race waar ik was. Om dan mijn prijs ernaast te zetten, het was surreëel."