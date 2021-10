Miami organisator heeft er zin in: "Wordt een soort Disneyland!"

Volgend jaar is het zover: de Grand Prix van Miami. In mei zal het Formule 1-circus neerstrijken op het nieuwe circuit rondom het Hard Rock Stadium, waar de Miami Dolphins hun potjes American Football spelen. Alles wijst erop dat het een groot feest gaat worden, tenminste dat denken de organisatoren.

Organisator Tom Garfinkel ,tevens CEO van de Dolphins, verwacht heel erg veel van de Grand Prix. In gesprek met Sky Sports spreekt hij zijn enthousiasme uit: "We hebben al een heleboel telefoontjes gehad. Ik verwacht een grote opkomst van celebrities van over de hele wereld. Er is een grote celebrity cultuur in Miami."

Beckham

Garfinkel heeft in ieder geval al één beroemdheid gevonden die wel wil komen kijken. Niemand minder dat oud-voetballer David Beckham vindt het een leuk plan: "Het is een grappig verhaal, ik en David hebben een gemeenschappelijke vriend. Hij belde mij en zei dat David me wilde ontmoeten en betrokken wilde worden bij het Formule 1 racen. Dus we hebben gedineerd vorige week. David heeft er veel zin in om bij het event langs te komen."

Disneyland

Ja, de Amerikanen zien het helemaal zitten. Garfinkel ziet al helemaal voor zich hoe men de race gaat beleven: "Het wordt een soort Disneyland met verschillende dingen om te doen en te beleven. Of dat nou voor families, 25-jarige die willen feesten met een DJ, voor Amerikaanse bedrijven die klanten willen vermaken of hardcore Formule 1 fans is."