Surer over Qatar: "Coureurs rijden uiteindelijk overal"

Afgelopen week werd bekend dat de Formule 1 dit jaar naar Qatar gaat om het gat op de kalender op te vullen. Daarnaast tekende het bekritiseerde land ook nog eens een 10 jarig contract vanaf 2023. Er kwam veel kritiek op de race in het land, mensenrechten zijn immers niet zo populair in Qatar.

Oud-coureur Marc Surer is niet bepaald tevreden met de keuze van de sport. Het gaat Surer hier om iets anders dan de mensenrechten. Bij Sport1 doet hij zijn uitspraken: "Qatar heeft een circuit dat er al heel lang ligt en de MotoGP komt er al jaren. Dus het is logisch dat de Formule 1 deze keuze maakt. Maar het doet mij pijn dat we zover weg gaan racen en niet in Duitsland. Qatar heeft het niet nodig, maar Hockenheim en de Nürburgring wel."

We Race As One

Opvallend genoeg zijn er vanuit de coureurs nog maar weinig reacties gekomen op het toevoegen van Qatar aan de kalender. De sport heeft immers sinds vorig seizoen de 'We Race As One'-campagne gelanceerd, dat gaat niet lekker samen met de discutabele mensenrechten in Qatar. Ook mensenrechtenactivist Lewis Hamilton is nog akelig stil.

Coureurs

Ook Surer ziet de stilte vanuit het activistische coureurs-kamp. Hij verwacht dan ook geen enkele actie van de coureurs: "In het verleden hebben we gezien dat er veel werd gepraat maar dat de coureurs uiteindelijk overal reden. Op het moment dat ze in de auto stappen zijn ze coureurs en dan is alles wat telt."