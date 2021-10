Namen van Formule 1-kopstukken duiken op in Pandora Papers

Afgelopen dagen was er in de wereld veel te doen over de zogenaamde Pandora Papers. Veel politici waren de klos bij de gelekte documenten over offshore-banking en belastingparadijzen. Nu blijkt dat ook Formule 1-prominenten hun naam terugvinden in de documenten.

Canadese media zijn erachter gekomen dat de namen van de Canadezen Lawrence Stroll en Jacques Villeneuve terug te vinden zijn in de documenten. Aston Martin-eigenaar Stroll zou belang hebben in een bedrijf dat gevestigd is op de Britse Maagdeneilanden. Voormalig wereldkampioen Villeneuve zou zijn salarissen hebben ontvangen via belastingparadijzen om minder belasting te moeten betalen.

Het mag geen verrassing heten dat er nog meer namen van Formule 1-kopstukken opduiken. Voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore kan zijn naam namelijk ook terugvinden in de stukken en natuurlijk geldt hetzelfde voor voormalig F1-leider Bernie Ecclestone.