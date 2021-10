Aston Martin-medewerker rent marathon in racepak Lance Stroll

Dat de Formule 1 een topsport is inmiddels wel duidelijk. Niet alleen de coureurs moeten topfit zijn, ook de monteurs zijn tegenwoordig halve atleten. Uithoudingsvermogen is belangrijk in de sport en een Aston Martin-medewerker nam dat heel erg serieus.

⏱ Finished in 3hr 58m

👏 Money raised for charity

🏅 New Guinness World Record@AstonMartinF1's George Crawford had a very different race day during Sunday's London Marathon - and all while wearing @lance_stroll's race kit! What an incredible effort 💪#F1 pic.twitter.com/8GyCgHpPFa — Formula 1 (@F1) October 4, 2021

Aston Martin-medewerker George Crawford besloot namelijk afgelopen weekend de London Marathon te lopen. Hij deed dat echter in een wel heel bijzonder sportpak. Crawford liep namelijk niet in een hardloopkloffie maar in het racepak van Lance Stroll. Inclusief helm en raceschoenen liep Crawford de marathon onder de vier uur uit. Hij haalde met zijn marteltocht geld op voor het goede doel.